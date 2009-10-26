Россия готова совместно с Украиной строить военные корабли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член комитета Государственной думы РФ по вопросам обороны, председатель общероссийского Движения по поддержке флота Михаил НЕНАШЕВ сообщил украинским журналистам в Москве.

«Россия готова строить совместно с Украиной военные корабли в интересах двух стран», - заявил М.НЕНАШЕВ.

Он заверил, что Россия заинтересована в кооперации с судостроительными заводами Николаева, Херсона и киевским заводом «Ленинская кузня».

«У нас в этом есть потребность», - сказал депутат Госдумы, добавив, что если это не будет сделано, то состав украинских Военно-морских сил будет сильно сокращен.

Кроме этого, он отметил, что Черноморский флот РФ дает заказы украинским предприятиям на ремонт кораблей.

«В Николаеве стоит корабль на 70% готовый, мы готов вложить в его достройку и забрать его, хотя он уже морально устарел, но это знак доброй воли», - сказал М.НЕНАШЕВ.

По его словам, Россия не может провести с украинской стороной переговоры об этом, так как «в Киеве постоянно меняются мнения по этому поводу».