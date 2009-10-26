Хоружевка попросила Ющенко как можно дольше оставаться лидером нации
Президент получил благословение
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за демократический путь развития нашего государства, поскольку ему не безразлична судьба Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня, находясь в родном селе Хоружевка Недригайловского района Сумской области.
«Только демократический путь – одно из условий будущего развития Украины. Альтернативы этому нет», - отметил Президент Украины, выступая перед земляками возле храма Святого Андрея Первозванного.
В.ЮЩЕНКО заявил о необходимости духовной сплоченности нации и возрождения исторической памяти. При этом он также подчеркнул, что последние 4 года прошли для страны «не напрасно». Среди достижений глава государства назвал и развитие свободы слова и свободы выбора. В частности, В.ЮЩЕНКО сказал, что в Украине создана система выборов, которая «позволяет сделать выбор без фальсификаций и давления».
«Все зависит от избирателей, какой будет Украина - завтрашней или вчерашней», - сказал Президент, обращаясь к землякам.
В свою очередь община Хоружевки попросила В.ЮЩЕНКО оставаться как можно дольше лидером нации, который единственный защищает национальные интересы.
По старым украинским традициям, Президенту Украины вместе с благословением сельчан вручили как символа силы хлеб из печи и горсть земли из родного села.
Сегодня же в Хоружевке состоялся молебен, во время какого В.ЮЩЕНКО получил благословение Епископа Сумского и Ахтырского УПЦКП МЕФОДИЯ на участие в президентской кампании. Владыка подарил также главе государства икону Божьей Матери.
В.ЮЩЕНКО с членами семьи и сопровождающими лицами посетил также могилы своих родителей – Андрея Андреевича и Варвары Тимофеевны Ющенко на местном кладбище.