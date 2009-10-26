Литвин: к ворожке ходить не надо - досрочные выборы в ВР будут

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что в мае 2010 года в Украине состоятся внеочередные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после регистрации кандидатом в Президенты Украины.

«К ворожке ходить не нужно - в мае будут досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Победитель (президентских выборов – УНИАН) будет пытаться сделать все, чтобы закрепить успех», - сказал В.ЛИТВИН. Он заметил, что «при обычном раскладе сил будет возникать много проблем».

Спикер также подчеркнул, что должность Президента Украины, с точки зрения экономических возможностей, не такая «соблазнительная, чтобы завтра все выстроились стройными рядами и пошли к Президенту». В.ЛИТВИН считает, что ключевой в Украине будет оставаться должность премьер-министра. «Туда не зарастает народная тропа – в Кабинет министров», - подчеркнул В.ЛИТВИН.