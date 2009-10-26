Хакеры сломали сайт Жвании

25 октября на персональный сайт народного депутата Давида Жвании была осуществлена хакерская атака. Об этом сообщает пресс-служба Давида Жвании.

Работа сайта www.zhvaniya.com была заблокирована. Также от имени пресс-службы злоумышленники сделали рассылку новостей.

Пресс-служба расценивает такие действия не иначе, как интернет-терроризм, связанный со стартом президентской кампании. Тем более, что подобные атаки были осуществлены и на сайты других политиков и общественных организаций.

"Понятно, что эти выборы будут самыми грязными в истории независимой Украины, ведь если предвыборная кампания начинается с подобных «шуток», то тяжело спрогнозировать, чем она закончится. Призываем МВД, общественность и представителей СМИ дать надлежащую оценку таким действиям. Мы не в праве обвинять кого-либо, но надеемся, что правоохранительные органы смогут привлечь к ответственности лиц, причастных к этим хакерским атакам", - говорится в заявлении пресс-службы Жвании.