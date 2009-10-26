Гриценко на день рождения сломали сайт

25 октября, в воскресенье, около 23:00 на сайт кандидата в Президенты Анатолия Гриценко была осуществлена хакерская атака, сообщает пресс-служба политика.

Анатолий Гриценко считает эту хакерскую атаку попыткой бросить тень на кандидатов-оппонентов и «не видит оснований обвинять в этом команду Арсения Яценюка».

Сейчас на сайте www.grytsenko.com.ua ведутся восстановительные работы.

Интересно, что взлом сайта произошел в День рождения Анатолия Гриценко – 25 октября.