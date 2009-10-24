В НРУ решили, что Тимошенко прикроет их от «пристального ока Кремля»

Съезд Народного руха Украины сегодня принял решение о поддержке премьер-министра, председателя партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НРУ.

Как говорится в заявлении руховцев, «объективное изучения нынешней политической ситуации в Украине, детальный анализ рейтингов кандидатов на должность Президента демонстрируют неутешительные результаты. Народный рух предупреждает: в Украинском государстве существует угроза российско-олигархического реванша в лице Виктора ЯНУКОВИЧА и его команды”.

“Мы не хотим жить в двуязычной стране, где законы будут писаться по «зоновским понятиям» под пристальным оком Кремля... Нельзя допустить прихода к власти ЯНУКОВИЧА, поскольку это будет означать потерю всех предыдущих демократических достижений”, - заявили в НРУ.

По словам авторов заявления, “Украина в который раз оказалась на краю государственной пропасти. И выход из нее один - объединение всех идейно близких политических партий патриотического, национально-демократического направления вокруг единого кандидата от демократических сил на должность Президента Украины”.

“По нашему руховскому убеждению, таким кандидатом является нынешний премьер-министр Украины, председатель партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО”, - отмечается в заявлении.

В НРУ считают, что именно Ю.ТИМОШЕНКО “на сегодняшний день является тем лидером, который способен вывести страну из политического хаоса и экономического беспорядка. Народный рух уверен, что этот политик не ошибется и уверенно поведет Украину по европейскому пути развития”.

Также Народный рух Украины призывает все другие демократические политические силы поддержать на выборах Президента Украины Юлию ТИМОШЕНКО.