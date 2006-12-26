Тарасюка завтра снова не пустят на Кабмин?

Правительство не изменило своего мнения относительно Бориса ТАРАСЮКА, и он «не является для нас министром иностранных дел».

Об этом завил первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ на пресс-конференции во вторник.

«Я ему посоветовал, что, давай, не будем осложнять в настоящий момент ситуацию. Все-таки на кону репутация государства. Для чего устраивать здесь драки и пробиваться с бойцами? Давай с тобой успокоимся, в первую очередь. Ситуация совсем непростая», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом вице-премьер подчеркнул, что, таким образом под угрозой является репутация всей страны.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 1 декабря приняла постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА с должности главы МИД. Однако Шевченковский райсуд Киева приостановил действие постановления, а Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о продолжении исполнения Б.ТАРАСЮКОМ обязанностей министра иностранных дел. Несмотря на это Б.ТАРАСЮКА уже несколько раз не пускали на заседание Кабмина.

При этом, во время недавнего визита президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Киев, министерство иностранных дел Украины представлял Б.ТАРАСЮК.