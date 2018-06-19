Второй адвокат Елены Полюхович: Встречу с Богданом инициировал депутат Власенко

Депутат начал сам: «Вот творится эта ерунда с педофилами»… «На этом можно заработать»… В ближайшие дни должно состояться опознание депутатов детьми…

Сегодня в 14.00 еще один адвокат Елены Полюхович Валерий Коновалов должен был явиться на допрос в главное управление по борьбе с организованной преступностью МВС Украины в Киеве по делу вымогательства денег у депутата Руслана Богдана – одного из названного в прессе якобы фигуранта в педофильном скандале. Однако господин Коновалов на допрос не явился. Наша беседа с ним проходила в одном из парков Киева – адвокат не хочет разговаривать в помещении. Вытянул также аккумулятор из своего мобильного телефона, чтобы его не «вычислили» сотрудники милиции. При мне Валерий позвонил жене и сказал, что домой не придет, потому что его хотят задержать.

Сегодня (22 октября), как заявил нам адвокат Коновалова Олег Поваляев, жене Коновалова сотрудники правоохранительных органов «пытались вручить» повестку для ее мужа на допрос. Она отказалась открыть дверь. Они сказали, что останутся под дверью якобы охранять ее и найдут способ вручить повестку. В качестве кого они хотят допросить Валерия Коновалова, также не известно.

Вы сегодня не явились в УБОП, чем это чревато?

Я хотел сегодня явиться в УБОП…

Меня вчера приглашал по телефону Питенко, который представился начальником отдела аналитической работы в новосозданном отделении УБОП Украины. Этот Питенко вместе с несколькими сотрудниками вчера вечером приезжал ко мне домой.

Моя жена через домофон сказала ему, что я в командировке. Он просил ее передать мне, чтобы я связался с ним. Что я и сделал. Он оставил номер своего мобильника. Через двадцать минут я с ним связался. Я как раз был в командировке в Бахмаче.

Когда я ему перезвонил, он меня деликатно попросил: «Вы, пожалуйста, явитесь. Надо с этим разобраться». Он сказал, что поступило заявление от депутата на меня и Цыганкова – что мы, мол, вымогали денег.

Я сказал, что явлюсь, потому что мне прятаться незачем. Но попросил его, чтобы к моей семье не приезжали и не шантажировали, потому что у меня маленькие дети: двое – семь и двенадцать лет. Если я должен за что-то отвечать – пожалуйста, но семью не трогайте.

Он согласился.

Этой ночью я ночевал по дороге в Киев. В восемь утра жена мне позвонила и в слезах рассказала, что произошло утром… Когда я в командировках, мой водитель на своей машине забирает моих детей и завозит в школу. Водитель в 8.15 подъехал к дому, и когда дети садились в машину, из автомобиля, который стоял на противоположной стороне, выбежали сотрудники в штатском, тыкнули удостоверениями и начали хвататься за дверь машины со стороны моей дочери. При этом говорили: «Ольга, выйдите из машины». Я так понимаю, что они мою дочку перепутали с женой, потому что дочь очень рослая девушка.

Мой водитель вышел из машины и сказал: «Вы что, не видите, что это ребенок? Кто вы такие?» Они представились, что они из МВД и что им нужен либо Коновалов либо его жена.

Я позвонил Питенко на мобильный и спросил, зачем такой прессинг на мою семью?

Потом я по своим каналам смог навести справки – что действительно руководство УБОП Украины дало команду задержать меня и доставить в здание УБОП на Баггаутовской.

В конечном итоге я принял решение явиться к ним. Но перед этим заключил соглашение с независимым адвокатом Олегом Поваляевым. Я попросил его пойти со мной в УБОП, чтобы в случае чего иметь связь с внешним миром.

Мы с ним встретились в полвторого, прямо по дороге подписали соглашение и приехали на Баггаутовскую, 2. Мне назначили на два часа.

Перед двумя мне позвонил мой друг из МВД и сказал, чтобы я не ехал туда, потому что сто процентов есть указание от высшего руководство МВД задержать меня любым способом, чтобы я не был допущен до СМИ.

Тогда я принял решение воздержаться от таких допросов.

(Чуть позже министр внутренних дел Украины Юрий Луценко пообещал, что в ближайшее время следователи органов внутренних дел возбудят уголовное дело о вымогательстве со стороны адвокатов матери пострадавших от насилия детей 2 млн. дол. у народного депутата Руслана Богдана. – Авт.).

Ваша неявка имеет какие-то процессуальные последствия?

На сегодняшний день никаких, потому что меня приглашали устно, по телефону.

Понимаете, у меня очень большой опыт работы. В этой системе я работаю с 1986 года. Я работал следователем и уже двенадцать лет – адвокатом.

Если бы мне позвонил следователь, это бы означало, что возбуждено уголовное дело, но мне позвонил оперативный сотрудник. Это называется досудебная подготовка материала. Более того, как адвокат я знаю, что на такие допросы или опросы я могу не являться.

Это говорит лишь о том, что они хотели меня изолировать от СМИ. Подтверждением этого является то, что вчера в шесть – начале седьмого вечера мне звонил сам Власенко (Сергей Власенко, депутат ВР от БЮТ. – Авт .) и угрожал, что если я еще выйду в эфир, то мне вообще будет… все очень плохо.

Чем он мотивировал это?

Он говорил, что это я был инициатором встречи (адвокатов Цыганкова и Коновалова с депутатами Власенко и Богданом), а не он. И для этого, видимо, он перед своими какими-то коллегами или кем-то еще хотел выставить себя в идеальном свете, то есть решил наши с ним договоренности изменить. Теперь он рассказывает, что это не он ко мне пришел, а что это якобы я к нему пришел с целью шантажа.

У вас есть доказательства, что это он инициировал встречу?

У нас доказательство только одно – если, может быть, СБУ вмешается в это дело. Если взять распечатки всех телефонных звонков, то будет видно, сколько и как мы с ним общались.

Мы с Власенко знакомы почти десять лет. Он не адвокат криминального характера, а я адвокат криминального характера, потому он периодически просит меня помочь его друзьям-клиентам.

Я не пиарный адвокат, но благодаря моему опыту работы меня многие люди знают. Я защищал многих политических деятелей, очень многих. Я их не буду афишировать, потому что за это меня и нанимают.

Когда Власенко узнал, что вы занимаетесь делом Елены Полюхович?

Пару дней назад мы с ним обедали – встречались относительно одного дела (сейчас мы с ним ведем совместно шесть дел). В процессе разговора он начал сам: «Вот творится эта ерунда с педофилами». Я ему говорю: «Тебе что, это интересно?» «Вообще интересно, кто за этим стоит». Я ему: «За этим никто не стоит. Эта женщина обратилась к моему другу Цыганкову, и я с ним уже четыре месяца занимаемся тем делом о растлении малолетних детей. И отчим этих детей сидит в тюрьме». На что Сережа сказал: «О, это интересная тема. Во-первых, на этом можно заработать». Я спросил, что он имеет в виду, он ответил, что надо подумать.

Через два часа он мне снова звонит, предлагает встретиться. Сказал, что все взвесил и что надо встречаться не с Терехиным и Уколовым, а с Богданом. Почему? Он не сказал.

Потом все было перекручено с ног на голову…

Министр внутренних дел сказал, что мы – адвокаты – хотели заработать денег. Получается, его следователи, которые ведут следствие и кто держит под стражей этого педофила-отца, тоже заинтересованы и хотят заработать денег.

На сегодня того, что хотел министр явно не получается. Он хочет под любым предлогом возбудить уголовное дело против меня, Цыганкова или нашей клиентки, то есть против кого угодно, чтобы отвернуть общественное внимание от педофилов, ведь речь идет о депутатах.

Я знаю мать этих детей, был у нее дома, консультировал, что и как ей говорить, то есть выполнял свою работу адвоката. Но у нас была договоренность, что если вдруг что-то случится с Цыганковым, то дальше я буду представлять ее интересы по педофильному делу. У меня есть ордер о соглашении, который вы видели.

По вашим словам, именно через вас Власенко организовал встречу с депутатом Богданом. А вы знали, о чем будет идти речь и в чем заключается предмет встречи?

Власенко мне сообщил, что Богдан готов дать деньги, чтобы его меньше муссировали в СМИ и чтобы каким-то образом выйти из положения.

На что я ему сказал, что без клиентки мы эти вопросы не решаем, но встретиться, поговорить, как люди, мы можем.

На встрече все время было предчувствие, что все пишется, и Богдан все время громко говорил: «Я готов платить только за то, что она откажется от своих показаний». На что Андрей (Цыганков) ему отвечал: «Подождите, при чем здесь показания? Мы встретились поговорить об иске, о том, что все равно ей нужно будет возмещать моральный ущерб. От кого они будут, ей все равно, потому что ей, скорее всего, придется уехать за границу».

Богдан также подчеркивал: «Пусть ваша клиентка обязательно скажет, что это заказ Партии регионов, но пусть не говорит кто». При этом он называл любые суммы. Звучали и сто тысяч и два миллиона…

Богдан все время пытался у нас выудить, действительно ли есть на него доказательства.

Мы же встречались с той целью – чтобы лучше понять ситуацию. Но вышло так, что Власенко затащил меня на эту встречу с целью отвести депутатов от ответственности, потому что в ближайшие дни должно было быть опознание депутатов детьми в живую. Потому нас дергали день и ночь, чтобы сделать шаг вперед.

А представьте себе, что будет, когда дети их узнают!

Власенко провернул все это дело, чтобы меня и Цыганкова вывести из дела. А потом сказать Лене (Полюхович), мол, ты вообще закрой рот, видишь, мы твоих адвокатов посадили и с тобой то же самое сделаем.

Они пришли на встречу с деньгами?

Нет, конечно. Поймите, мы только разговаривали о какой-то далекой идее.

Нас не могут обвинить в вымогательстве, потому что момент шантажа начинается только с момента передачи денег. Министр Луценко и все другие должны об это знать.

Что дальше будете делать?

Пока еще не знаю. Должен некоторое время подумать.

Разговаривала Оксана Климончук