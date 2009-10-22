Тимошенко нашла в Стабфонде 63 миллиона для посольств

Правительство выделило Министерству иностранных дел за счет нераспределенных средств Стабилизационного фонда 63 млн. грн. по бюджетной программе «функционирование зарубежных дипломатических учреждений».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 21 октября.

Выделение этих средств позволит стабилизировать финансовое состояние зарубежных дипломатических учреждений Украины, возобновить их эффективную деятельность в странах пребывания, будет способствовать обеспечению позитивного имиджа Украины.