Вашингтон и Москва считают Яценюка восходящей звездой - Los Angeles Times

«И Вашингтон, и Москва считают Арсения ЯЦЕНЮКА восходящей звездой в политике».

Об этом пишет газета Los Angeles Times (США), сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

По данным пресс-службы, Los Angeles Times напечатала интервью с лидером общественной инициативы Арсением ЯЦЕНЮКОМ под названием «Восходящая в украинской политике звезда обязуется провести реформы”.

Издание отмечает, что «государственные средства массовой информации России широко освещают деятельность ЯЦЕНЮКА”.

“Во время своего июльского визита в Украину с ним встречался вице-президент США Джо БАЙДЕН, который также имел беседы с ЯНУКОВИЧОМ и ТИМОШЕНКО. Это было расценено как попытка составить мнение и сравнить возможных будущих президентов Украины», - сказано в материале.

Издание приводит мнение аналитика по Украине из американской консалтинговой фирмы по геополитическим рискам Eurasia Group Алекса БРИДО: «Поддержка, которой пользуется ЯЦЕНЮК, говорит о том, что есть люди, которые ищут альтернативу».