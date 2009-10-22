Нардепы начали утро с порнографии

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает парламенту сегодня рассмотреть изменения к закону о выборах Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания.

В.ЛИТВИН напомнил, что Конституционный Суд уже высказался относительно ранее принятого парламентом закона о президентских выборах.

По словам спикера, именно в связи с решением КС нужно рассмотреть этот законопроект. В.ЛИТВИН заметил, что это можно было бы сделать во время вечернего пленарного заседания в 16.00 с тем, чтобы принять его за основу.

По словам В.ЛИТВИНА, это дало бы возможность профильному комитету ВР по сокращенной процедуре подготовить законопроект к принятию в целом.

Кроме того, В.ЛИТВИН предложил парламенту сегодня рассмотреть законопроект, регулирующий вопрос с запрещением с 1 января 2010 года продавать домашние мясо-молочные продукты на рынках.

Первым вопросом в сегодняшней повестке дня стоит проект закона о противодействии распространению детской порнографии.