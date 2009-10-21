Полтавский губернатор сделал ставку на победу Ющенко

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ в случае проигрыша Президента Украины Виктора ЮЩЕНКо на президентских выборах готов уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор сообщил журналистам.

В.АСАДЧЕВ заявил, что не видит другого кандидата, кроме действующего Президента, с кем бы он мог работать на посту руководителя области. «В другой системе координат вряд ли мне удастся работать, и этого не будет», - заявил губернатор.

Напомним, ранее В.АСАДЧЕВ заявил, что возглавит избирательный штаб В.ЮЩЕНКО на президентских выборах.