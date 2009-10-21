Тигипко не видит трагедии, если ВР не проголосует бюджет-2010

Предендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что предлагаемый проект государственного бюджета на 2010 год не будет принят, «потому что он во многом носит пиаровский характер, немножко рекламного плана».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

По его мнению, «некоторые показатели там достаточно реалистичные, но что касается доходной и расходной частей, там очень много несбалансированных показателей». Кроме того, добавил С.ТИГИПКО, «бюджет не будет проголосован в виду того, хотя бы, что приняты определенные новшества, которые пока что не имеют юридического подтверждения Верховной Радой».

Вместе с тем, считает он, «ничего страшного не случится». По его словам, «у нас есть законодательство, которое говорит, что если не принят бюджет, то мы финансируем все свои расходы по одной двенадцатой части предыдущего бюджета, то есть, бюджета 2009 года». Как добавил С.ТИГИПКО, «в начале года всегда плохие поступления в бюджет, поэтому эта одна двенадцатая будет достаточно существенная. Это не повлияет на то, что, скажем, будет задержка по заработным платам. Лишь бы деньги были в бюджете».

С.ТИГИПКО заверил: «Все будет спокойно, я не нагнетал бы каким-то образом ситуацию. Сейчас все начинают драматизировать. Ничего страшного». При этом он напомнил: «Был момент - мы принимали бюджет в августе, и ничего, страна жила и работала».