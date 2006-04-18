СМИ по своим каналам получают распоряжения Черновецкого

Сегодня состоится первое рабочее совещание Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с руководством Киевской городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Заседание назначено на 17.00.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день через собственные источники СМИ получают копии текстов распоряжений нового мэра в отношении отдельных должностных личностях КМДА об их отстранении их от исполнения обязанностей или увольнения. Однако, официально существование этих документов на данный момент никто не подтверждает и не опровергает, в том числе ни пресс-служба КГГА, ни пресс-служба Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Согласно распространенной в СМИ информации, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ назначил руководителем аппарата Киевской горадминистрации - заместителем городского председателя по организационным и правовым вопросам бывшего депутата Киевсовета (фракция «Единство») Владимира ГОЛОВАЧА. Как сообщает во вторник «Газета по-киевски» (№87) со ссылкой на собственные источники, об этом говорится в соответствующем распоряжении нового мэра Киева. Из других источников известно, что в пределах своих полномочий В.ГОЛОВАЧ отвечает за подготовку проектов распоряжений и других документов, которые подаются на подпись мэру Киева. Также В.ГОЛОВАЧ должен контролировать деятельность юридических служб и управления делами Киевгорадминистрации. В распоряжении отмечается, что со дня его подписания, то есть с 14 апреля, полномочия других должностных лиц, которые ранее исполняли эти функции, прекращаются.

В распоряжении от 17 апреля, сообщают СМИ, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение об отстранении от должности начальника главного управления коммунальной собственности Киева Игоря ЛИСОВА, а также проведении служебного расследования "в связи с выявленными фактами ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, нанесшие значительный ущерб". Согласно распоряжению, выполнение обязанностей начальника Главного управления коммунальной собственности Киева с 17 апреля возложено на первого заместителя начальника этой структуры Лидию МИЩЕНКО.

14-м апреля также датировано распоряжение нового городского председателя о сокращении штата сотрудников Киевской городской государственной администрации, текст которого неофициально распространялся среди работников КГГА.