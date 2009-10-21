Яценюк говорит, что выложил 2,5 миллиона из своего кармана

Народный депутат, лидер гражданской инициативы “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом в Президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по закону ЦИК должен рассмотреть документы на протяжении пяти дней и принять решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, ЦИК приняла документы и выдала А.ЯЦЕНЮКУ соответствующую справку.

Лидер “Фронта перемен” идет на выборы Президента Украины как самовыдвиженец.

Он сообщил, что денежный залог в размере 2,5 млн. грн. внес в ЦИК из собственных средств.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что избирательную кампанию планирует вести за счет собственных средств и средств, которые перечисляют его сторонники.

“Кампания будет вестись со значительным привлечением финансовых ресурсов разных людей. Эта информация вывешена на нашем сайте – я этим занимаюсь уже 9 месяцев. На сайте есть сотни фамилий и названий компаний, которые уже сегодня внесли деньги в общественную организацию. Такое же финансирование будет и по избирательному фонду. Это и простые люди, и компании. Были даже такие интересные вещи, когда целыми селами сдавали деньги. Самый маленький взнос был 10 гривен. А самый больший – был и миллион от одной из компаний”, - сказал он.