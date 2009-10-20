Депутат Кармазин требует выяснить, чем занят в Украине фонд Березовского

Народный депутат, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам правосудия Юрий КАРМАЗИН просит правоохранительные органы и прокуратуру выяснить участие российского бизнесмена, проживающего в Англии, в раздувании скандала с развращением детей.

Об этом Ю.КАРМАЗИН заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Я обращаюсь к генеральному прокурору, руководителям правоохранительных органов, чтобы они подняли вопрос о допросе господина Б. на предмет участия в этом деле... что сегодня делает в Украине его фонд и чем он занимается", - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Он также считает, что стражи порядка должны допросить одного из сотрудников его Фонда гражданских свобод, от которого, по словам депутата, исходили угрозы в адрес украинского правозащитника Эдуарда БАГИРОВА (защищающего интересы отца развращенных детей - УНИАН).

При этом Ю.КАРМАЗИН отметил, что будет требовать от отечественных правоохранителей приложить все усилия, чтобы они минимизировали влияние разных иностранных фондов или организаций, особенно во время выборов. "Это должно преследоваться нашими правоохранительными органами, и для этого имеются абсолютно все возможности", - сказал депутат.

Представительство Международного фонда гражданских свобод, принадлежащего Борису Березовскому, в Украине возглавляет Артем Дегтярев, утверждает "Украинская правда". Он - близкий друг Елены П., которая инициировала дело об изнасиловании детей бывшим мужем Дмитрием П. При этом супруги П. долгое время конфликтовали из-за раздела собственности.

Руководитель организации "Правовая помощь журналистам и представителям СМИ" Эдуард Багиров сообщил на пресс-конференции, что в апреле этого года Дмитрий П. обратился к нему за правовой помощью. Артем Дегтярев стал угрожать Дмитрию П. и его юристам, чтобы они закрыли дело. "В разговорах Дегтярев также упоминал о связях с неким российским олигархом, живущим в Лондоне, и обещал с его помощью дискредитировать нашу организацию", - рассказывает Багиров.