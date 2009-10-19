Немцы сняли кино о Донецке

Документальный фильм о Донецке «Юзовка – письма с «Дикого поля» будет демонстрироваться на кинофестивале в Германии, сообщили УНИАН в мюнхенской киностудии «Аппрофильм», снявшей фильм.

43-й Международный кинофестиваль – один из наиболее престижных в Германии – пройдет с 27 октября по 1 ноября в г. Хоф (Бавария). На фестивале представлено 130 художественных и документальных фильмов. 90-минутная картина «Юзовка – письма с «Дикого поля» вошла в short list (первую десятку) по разделу «Документальное кино». Режиссер фильма – немецкий документалист Виола ШТЕФАН.

Как сообщили в киностудии, фильм посвящен истории и современности Донбасса. Авторы нашли в архивах Англии письма первых британских переселенцев, которые вместе с Джоном Хьюзом осваивали Донбасс, создавая промышленный фундамент сегодняшнего востока Украины. Эти письма стали основой фильма.