Тимошенко нашла четверть миллиарда на вооружения

Совместным приказом Министерства обороны и Министерства финансов Украины внесены изменения в паспорт бюджетной программы на 2009 год, который предусматривает создание, закупку и модернизацию вооружения и военной техники по государственному оборонному заказу.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, настоящий акт выдан в связи с принятием Кабинетом министров решения о выделении средств из Стабилизационного фонда для финансирования работ по модернизации вертолетов Ми-8 и Ми-24, а также для закупки устройств кумулятивной защиты для танков БМ “Булат” и создания перспективного корабля типа “корвет”.

В соответствии с внесенными изменениями, в 2009 году на создание, закупку и модернизацию вооружения и военной техники по государственному оборонному заказу Минобороны предусмотрено бюджетное назначение в объеме почти 250 млн. грн.

Эти средства должны поступить из специального фонда и быть распределены на модернизацию танков Т-64 к виду БМ “Булат”, выполнение опытно-конструкторских работ по модернизации вертолета Ми-24, на создание многофункционального ракетного комплекса, закупку устройств кумулятивной защиты для танков “Булат”, создание перспективного корабля типа “корвет” и на модернизацию вертолетов Ми-8 и Ми-24, которые принимают участие в миротворческих операциях.