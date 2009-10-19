Луценко: новый заезд в Артек проходит без драм

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отмечает, что на сегодняшний день обыски у отдельных фигурантов уголовного дела, возбужденного за развращение двух несовершеннолетних детей в Крыму, продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Дело в отношении обвинения в растлении двух несовершеннолетних детей находится в активной стадии следственно-оперативных действий. Могу лишь сообщить - прошли обыски. Вторая часть обысков (у кого именно, он не уточнил – УНИАН) сейчас происходит с 6-ти часов утра. Состоялось воспроизведение событий, состоялось несколько допросов. Запланированы еще допросы. Дело продвигается так, как и положено продвигаться по Уголовно-процессуальному кодексу. Больше никаких деталей о ходе следствия я давать не буду. Считаю, делать это невозможно», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он отметил, что, начиная с сегодняшнего дня, начался новый заезд в “Артек”, который проходит «без драм».

При этом министр еще раз заверил, что территория Международного детского центра «Артек» охраняется милицией, «какой-либо вывоз детей (за территорию “Артека” – УНИАН) или проникновение посторонних лиц являются невозможными. Поэтому в “Артеке” все в порядке».

В свою очередь, на вопросы журналистов, уменьшилось ли количество желающих отдыхать в “Артеке” и наблюдается ли отказ родителей от путевок, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО ответил отрицательно, добавив, что заезд лишь начался.