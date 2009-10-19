Порошенко поехал в Беларусь

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО отбыл с однодневным рабочим визитом в Республику Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита П.ПОРОШЕНКО встретится с и.о. премьер-министра Беларуси Владимиром СЕМАШКО.

В Минске состоятся переговоры украинского министра с его белорусским коллегой Сергеем МАРТЫНОВЫМ, на которых будут обсуждены вопросы украинско-белорусского политического диалога, а также состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Стороны планируют подписать Протокол об обмене Грамотами о ратификации Консульской конвенции между Украиной и Республикой Беларусь.