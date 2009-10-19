Тигипко и Мороз разошлись как в море корабли?

Переговоры о поддержке Соцпартией бизнесмена Сергея Тигипко в качестве кандидата в президенты провалились, пишет "Коммерсантъ-Украина". В пятницу лидер СПУ Александр Мороз объявил, что рассматривает вариант самостоятельного участия в выборах главы государства. Источники издания утверждают, что к этому шагу господина Мороза подтолкнули руководители областных партийных организаций, с которыми предприниматель не пожелал сотрудничать в ходе кампании.

В конце минувшей недели председатель Соцпартии Александр Мороз неожиданно заговорил о том, что его политическая сила будет самостоятельно участвовать в президентских выборах. "Переговорный процесс с Сергеем Тигипко окончательно не прекращен, однако актив партии склоняется к тому, чтобы СПУ самостоятельно участвовала в избирательной кампании,– процитировала господина Мороза пресс-служба СПУ.– Мотивы понятны: партия не должна поневоле оказаться в политическом лагере нашего оппонента".

Примечательно, что еще в сентябре кандидатура бизнесмена Сергея Тигипко не вызывала у социалистов никаких возражений. За его поддержку на президентских выборах выступали 14 из 25 глав областных парторганизаций и сам лидер СПУ. "Из тех претендентов на пост главы государства, которые сегодня есть, члены Соцпартии выбрали его (Сергея Тигипко) кандидатуру,– заявил Александр Мороз по итогам XV съезда Соцпартии.– Это тот кандидат, который может объединить избирателей".

В штабе будущего кандидата в президенты Сергея Тигипко заявление Александра Мороза комментировать не стали. Между тем источники Ъ, близкие к переговорам предпринимателя с лидером СПУ, сообщили причины разрыва их отношений. "Тигипко, после того как провел мониторинг областных организаций Соцпартии, решил привлечь к работе на выборах только десяток более или менее `живых`, а Мороз хотел, чтобы Тигипко взял все организации оптом,– рассказал собеседник Ъ.– В результате те организации, которые не попали в список бизнесмена, устроили Морозу скандал".

По словам другого собеседника, в сложившейся ситуации господина Мороза не устроила квота СПУ, которую господин Тигипко пообещал ему на будущих выборах в Верховную раду. "Тигипко предложил нам восемь проходных мест в списке, и то с условием, что половину этих мест мы оплатим",– сказал собеседник. Подтвердить слова источников в СПУ отказались. "Комментировать содержание переговоров с Тигипко я не буду,– заявил советник лидера Соцпартии Ярослав Мендусь.– Свою позицию я уже сказал: СПУ должна выдвигать своего кандидата в президенты, и им должен быть Александр Мороз".