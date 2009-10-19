Регионал Лавринович попал в ДТП

В выходные первый вице-спикер ВР Александр Лавринович попал в ДТП. По предварительным данным, в Киеве, в районе станции метро «Шулявская» на улице Довженко, в автомобиль, якобы сопровождавший машину Лавриновича, въехала Skoda Fabia. В аварии никто из кортежа не пострадал, а пассажиров Skoda забрала «скорая». Как пишет газета «Сегодня», сам вице-спикер об аварии говорит неохотно, но свое участие в ней не отрицает: «Да, был там. Жив, здоров».

В ГАИ ДТП не комментируют. Но источники в автоинспекции сказали, что со Skoda столкнулся черный «Мерседес», а кортеж это был или нет, данные отсутствуют: «По регистрационным данным, авто обслуживает Партию регионов. Принадлежит ли оно Лавриновичу — неизвестно».

По поводу пострадавших в ГАИ сообщили, что «скорая» забрала одного пассажира Skoda. В справочной станции скорой помощи не смогли узнать что-либо о пострадавшем: «За последние двое суток в том же районе случилось около 30 аварий со Skoda Fabia», — заметила оператор.