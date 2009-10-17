Народный Рух хочет видеть Тимошенко «единой»

Сегодня состоялось заседание Центрального провода Народного Руха Украины, на котором был рассмотрен вопрос об его участии в выборах Президента Украины 17 января 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, провод принял решение рекомендовать третьему этапу XVIII внеочередного Всеукраинского собрания НРУ выдвинуть Юлию ТИМОШЕНКО единым кандидатом от национально-демократических сил на будущих президентских выборах в Украине. "За" соответствующее решение проголосовало 36 членов провода из 41 присутствующих.

Третий этап XVIII внеочередного собрания НРУ состоится 24 октября.

Центральный провод Руха – высший руководящий орган НРУ в период между Всеукраинским собранием, в состав которого входит 51 человек.