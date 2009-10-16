Тимошенко: возврата к прошлому не будет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости усиление связей власти Украины с заграничной диаспорой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с украинской общиной в рамках рабочего визита в Ватикан.

“Я бы хотела услышать от вас, как вы представляете поддержку правительства, какие действия от нас ожидаете”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, правительство Украины сегодня прилагает максимум усилий, чтобы Украина завершила свой путь в Европу. Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что Украина и ЕС готовятся к подписанию нового соглашения об ассоциации, а также соглашения о зоне свободной торговли.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для Украины стратегическим направлением является европейская интеграция. “Какой бы не выглядела политическая ситуация в Украине, все равно сила духа у украинских патриотов настолько сильна, что никакого возврата Украины назад не будет, и у нас нет сомнений, что Украина не уклонится от своего стратегического пути: Украина непреклонна в укреплении своей независимости и своего суверенитета и непреклонна в избрании своего европейского пути”, - подчеркнула она.

Глава правительства заверила украинскую общину, что с середины следующего года политическая ситуация в Украине стабилизируется. “Мы будем продолжать развивать Украину и осуществлять ее глубинное, настоящее реформирование”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.