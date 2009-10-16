Гендиректора Артека вызвали к следователю

Генеральный директор международного детского центра «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ по уголовному делу о развращении несовершеннолетних на данное время не имеет никакого процессуального статуса (свидетеля, подозреваемого или обвиняемого).

Об этом УНИАН сообщила начальник Департамента связей с общественностью и международных отношений МВД Украины Инна КИСИЛЬ.

По ее словам, вчера следователь по делу предложил Б.Новожилову явиться в МВД для опроса, но гендиректор ответил, что сделает это лишь после получения официального вызова.

В то же время, следователь с согласия одного из заместителей Генерального прокурора Украины вчера подал представление в Печерский районный суд Киева о даче санкции на проведение обыска по месту жительства Б.Новожилова, и суд такую санкцию дал. В результате сегодня в помещении Б.Новожилова происходит обыск.

Официальное сообщение о вызове к следователю директору «Артека» по его просьбе было послано.