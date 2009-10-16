Гендиректора Артека вызвали к следователю
18:21, 16 октября 2009Политика
3424 0
Санкции на обыск дал суд
|Борис НОВОЖИЛОВ
Об этом УНИАН сообщила начальник Департамента связей с общественностью и международных отношений МВД Украины Инна КИСИЛЬ.
По ее словам, вчера следователь по делу предложил Б.Новожилову явиться в МВД для опроса, но гендиректор ответил, что сделает это лишь после получения официального вызова.
В то же время, следователь с согласия одного из заместителей Генерального прокурора Украины вчера подал представление в Печерский районный суд Киева о даче санкции на проведение обыска по месту жительства Б.Новожилова, и суд такую санкцию дал. В результате сегодня в помещении Б.Новожилова происходит обыск.
Официальное сообщение о вызове к следователю директору «Артека» по его просьбе было послано.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter