Люди Луценко начинают проверку дипломов всех госчиновников

Работники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины начинают проверку наличия дипломов о высшем образовании у руководителей центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Соответствующее поручение подчиненным дал сегодня первый заместитель министра – начальник ГУБОП МВД Украины Владимир БЕДРИКИВСКИЙ, учитывая обращение депутатов Верховной Рады Украины.

Как сообщалось, недавно в центре скандала, разгоревшегося в связи с сомнениями в достоверности диплома о высшем образовании, оказался Андрей КИСЛИНСКИЙ, который занимал должность заместителя председателя СБУ.

12 октября министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК обнародовал результаты работы комиссии, согласно которым А.КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Киевского национального университета им. Шевченко.

13 октября председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО внес Президенту Украины представление об увольнении А.КИСЛИНСКОГО с должности заместителя председателя СБУ, которое В.ЮЩЕНКО удовлетворил.