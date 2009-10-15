Яценюк о НАТО, кризисе и реальных гарантиях

Вопрос присоединения Украины к НАТО несвоевременен, заявил народный депутат, лидер Общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК на пресс-конференции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: “Мне незачем говорить о НАТО, потому что НАТО самостоятельно уже все сказало устами двух генеральных секретарей - предыдущего и сегодняшнего”, которые очень четко высказались по поводу того, что Украина “не готова стать членом НАТО”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, Украине нужны “реальные гарантии безопасности, а не разговоры о возможном присоединении к европейской системе коллективной безопасности”.

Лидер “Фронта перемен” отметил, что нынешний цивилизационный кризис отразился не только на мировой экономике и политике.

«Мы же с вами прекрасно осознаем, что произошедший цивилизационный кризис имеет последствия не только экономические, не только политические, он имеет и последствия безопасности. И никто не знает, какая система безопасности будет на европейском континенте», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он сказал: «Вот ЯНУКОВИЧ «поет» ПУТИНУ и МЕДВЕДЕВУ о так называемой европейской коллективной системе безопасности, и “об этом, кстати, говорила и ТИМОШЕНКО”.

“Я вот хочу понять: а это что за такая система безопасности? Против кого будет защищаться Европа? Где враг? Как может существовать система безопасности, у которой нет непосредственного врага? И куда денется тогда НАТО?», - спросил А.ЯЦЕНЮК.

Лидер “Фронта перемен” отметил: «У нас не преодолен раскол между странами-членами НАТО и странами бывшего Варшавского договора”, и он существует на подсознательном уровне.

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, “первое, с чего мы должны начать на Европейском континенте, – это широкомасштабная программа по подписанию долгосрочных международных соглашений, двусторонних и многосторонних». При этом он добавил, что “пока еще никакой речи о военных союзах не может быть”. По его словам, речь идет о гарантиях безопасности на двустороннем и многостороннем уровне, а все, что касается “так называемой коллективной системы безопасности, – это миф”, “миф, который направлен только на одно, - развал НАТО».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что ставит перед собой задачу “для Украины получить гарантии безопасности, которых нет ни по Будапештскому меморандуму, ни по уставу Организации Объединенных Наций”. По его словам, на сегодня “они декларативные, но их нет фактически”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что необходимо, “кроме собственных боеспособных сил, конечно, международно-правовые гарантии безопасности на основании многосторонних соглашений”, “и этим мы будем заниматься”.