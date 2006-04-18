Омельченко хочет доказать, что первой сессии Киевсовета не было

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ОМЕЛЬЧЕНКО подал аппеляцию на решение Шевченковского районного суда, который разрешил проведение первой сессии Киевского городского совета V созыва 14 апреля.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Киевской городской территориальной избирательной комиссии Ольга ПАНОК.

По ее словам, КГТИК вчера получила факсовое сообщение об иске А.ОМЕЛЬЧЕНКО в Апелляционный суд Киева. Официального уведомления из суда по этому иску с соответствующими печатями на данный момент в теризбирком не поступало.

По непроверенной информации, заседание Апелляционного суда назначено на 19 апреля на 16.00.

Как сообщалось ранее, кандидат в мэры Киева А.ОМЕЛЬЧЕНКО подавал административный иск в Шевченковский районный суд с просьбой отменить постановление Киевского теризбиркома о созыве первой сессии Киевсовета нового созыва 14 апреля. Суд не удовлетворил иск А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

14 апреля состоялась первая сессия Киевсовета, на которой набравший наибольшее количество голосов на выборах мэра столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ принял присягу и приступил к обязанностям Киевского городского головы.