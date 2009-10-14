Довгий подтвердил, что заседание Киевсовета перенесли

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ официально подтвердил информацию о переносе заседания сессии Киевсовета с 14 на 29 октября.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, в своем открытом обращении к киевлянам, депутатам Киевсовета и представители средств массовой информации, О.ДОВГИЙ отметил, что все, кто наблюдал за ходом пленарного заседания Киевского городского совета 13 октября, имели возможность в который раз убедиться в том, кто заботится о людях, а кто лишь о собственных рейтингах.

По словам О.ДОВГОГО, основным в повестке дня пленарного заседания был вопрос об уменьшении жилищно-коммунальных тарифов.

“Я выражаю благодарность всем депутатам Киевсовета, которые продемонстрировали выдержку и принципиальность своей позиции и приняли участие в обсуждении и принятии этого решения, даже в таких сложных условиях, которые имели место в сессионном зале”, - сказал секретарь Киевсовета.

В то же время от себя лично и от имени всего Киевского городского совета О.ДОВГИЙ в обращении извинился “перед всеми теми, кто 13 и 14 октября ожидал рассмотрения и принятия ряда других хозяйственных решений”.

О.ДОВГИЙ подчеркнул, что как секретарь Киевсовета не может допустить продолжения практики срыва пленарных заседаний и дискредитации деятельности этого органа со стороны отдельных депутатов совета и народных депутатов. Такую же позицию, по его словам, выразили и большинство руководителей фракций Киевсовета в ходе проведения Согласительного совета.

“Именно поэтому совместно мы приняли решение о проведении следующего планерного заседания 29 октября текущего года”, - информировал секретарь горсовета.

Как сообщал УНИАН, вчера утром депутаты из фракции Блока Кличко при поддержке нескольких народных депутатов блокировали работу запланированного заседания сессии Киевсовета. Они требовали переноса запланированных на 13 и 14 октября заседаний горсовета и призывали других депутатов Киевсовета не допустить «массового мародерства» имущества и земли столицы. В Блоке Кличко неоднократно напоминали, что 15 октября вступает в силу поправка к Земельному кодексу, согласно которой, земля может передаваться только через аукционы и конкурсы. Поэтому, как утверждали в Блоке Кличко, 13 и 14 октября депутаты Киевсовета хотят успеть “согласно непрозрачным внебюджетным схемами” раздать столичную землю в частные руки. Поэтому фракция Блока Кличко обещала приложить все усилия, чтобы сессия не состоялась.

В розданной депутатам и представителям СМИ повестке дня заседания сессии Киевсовета вопроса о снижении коммунальных тарифов не было. Ближе к вечеру, когда О.ДОВГОМУ удалось добраться до места в заблокированном президиуме и начать заседание сессии, тарифный вопрос внес “с голоса” в повестку дня первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО. Депутатам было предложено проголосовать за поданный им проект решения Киевсовета, согласно которому Киевской горгосадминистрации дается поручение разработать и подать на подпись председателю КГГА Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ проект распоряжения о снижении тарифов на тепло и горячую воду до уровня, который действовал до 1 июня 2009 года.

Блок Кличко согласился принять участие в голосовании за снижение тарифов при условии, что земельные вопросы и вопросы градостроения будут сняты с повестки дня. Это условие было выполнено.

По данным Блока Кличко, в повестке дня заседания 14 октября было внесено в целом 122 вопроса землепользования, в том числе один проект решения о продаже, 62 вопроса о предоставлении земельных участков по «непрозрачным и внебюджетным» схемам, 45 вопросов о выделении земельных участков физическим лицам. Таким образом, 90% повестки дня – земельные вопросы.