Драка в Киевсовете: против Кличко - нардепы Тедеев и Волков

В президиуме Киевсовета между депутатами от Блока Кличко и Блока Черновецкого произошло столкновение.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от Блока Черновецкого попытались силой вытеснить из президиума депутатов, которые его блокируют, но им это не удалось. Кроме того, Виталий КЛИЧКО громко предупредил, чтобы “все отошли назад”.

В сессионный зал Киевсовета в поддержку Блока Черновецкого пришли народные депутаты от Партии регионов Эльбрус ТЕДЕЕВ и Александр ВОЛКОВ, которые также приняли участие в столкновении в президиуме.

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ зашел в зал, но не может попасть на свое рабочее место.

Он убеждает депутатов, что необходимо начать заседание сессии для решения вопроса о тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

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