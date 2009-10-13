В Артеке заявляют, что никто никого не насиловал

Директор Международного детского центра «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ и администрация центра опровергают заявление народного депутата от Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО о случаях изнасилования детей и призывают политиков прекратить использовать “Артек” в своих политических целях.

Как говорится в переданном УНИАН заявлении администрации МДЦ “Артек”, такое безответственное поведение народного депутата наносит тяжелый удар по репутации Международного детского центра и в целом по национальным и международным интересам нашего государства.

Факты, изложенные в заявлении В.КОЛЕСНИЧЕНКО, не имеют к «Артеку» никакого отношения и невозможны на территории центра. “Эта грязная кампания является логичным продолжением продолжительных махинаций нечистых на руку политиков, которым нынешняя администрация центра сломала стратегические планы разрушения уникального социокультурного явления – “Артек”, - говорится в заявлении.

Администрация и трудовой коллектив «Артека» обращаются к ответственным представителям всех политических сил Украины и средствам массовой информации “прекратить бессмысленное использование имени всемирно известного Международного детского центра «Артек» для достижения каких-либо временных политических интересов”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что в “Артеке” насиловали детей. По его словам, к нему “обратилась мать двоих детей, которые были изнасилованы в „Артеке”. Я немедленно забил тревогу, и мы проверили факты. К сожалению, эти факты подтвердились. Сегодня мы делаем все, чтобы высокопоставленные преступники не избежали ответственности”. По данным фактам возбуждено уголовное дело, сообщил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.