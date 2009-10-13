Регионалы хотят убрать министра Тимошенко

По инициативе народного депутата Украины от Партии регионов Владислава ЛУКЬЯНОВА в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об освобождении Людмилы ДЕНИСОВОЙ от должности министра труда и социальной политики.

Как отмечается в проекте постановления №5200 от 7 октября 2009 г., размещенном на официальном сайте парламента, анализ решений и действий министра труда и соцполитики Л.ДЕНИСОВОЙ свидетельствует о ее некомпетентности и невозможности обеспечить надлежащую работу государственной системы соцполитики и труда.

«Сокрытие уровня безработицы, необеспечение равных возможностей доступа самым незащищенным слоям населения, пенсионерам, к социальным услугам, свидетельствует о необходимости принятия решения Верховной Радой Украины об освобождении министра труда и социальной политики от занимаемой должности», - сказано в документе.

Справка УНИАН. Л.ДЕНИСОВА занимает должность министра труда и социальной политики с 18 декабря 2007 г., когда большинством голосов народных депутатов был утвержден действующий состав Кабинета министров Украины.