Кислинского подали на увольнение

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня внес представление Президенту Украины с просьбой освободить от должности своего заместителя Андрея КИСЛИНСКОГО.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Как сообщал УНИАН, об использовании А.КИСЛИНСКИМ поддельного документа о высшем образовании заявил в конце сентября народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ. Он обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой провести проверку достоверности диплома А.КИСЛИНСКОГО.

12 октября министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК заявил, что результаты проверки Минобразования подтвердили, что заместитель председателя СБУ Андрей КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Национального университета Украины им. Т.Шевченко. «Господин КИСЛИНСКИЙ в Университете имени Тараса Шевченко не числится, и диплом об окончании исторического факультета не получал», - отметил министр.