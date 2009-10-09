БЮТ и НУ-НС отправили Раду на перерыв

В работе Верховной Рады объявлен перерыв на 30 минут по требованию фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, до объявления перерыва предусматривалось рассмотрение Закона Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» с предложениями Президента Украины.

Как сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, который вел заседание парламента, эти фракции попросили перерыв для согласования своих позиций по данному закону, заветированному Президентом.