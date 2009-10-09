В Кировограде создан Комитет спасения области

В Кировограде по инициативе представителей общественных объединений, предпринимателей, журналистов создан Общественный комитет спасения области, задача которого помочь местной власти организовать стабильную жизнедеятельность региона, пока будут продолжаться судебные процессы по поводу легитимности председателя Кировоградской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил координатор инициативной группы Виктор ЖУПАНЕНКО.

По его словам, комитет является общественным, а не политическим проектом.

«Мы на пороге отопительного сезона, сельхозпроизводители имеют проблемы с реализацией своей продукции, область задолжала миллионы за потребленные энергоносители. Кто будет решать разные вопросы, подписывать документы, представлять Кировоградскую область в Кабмине, если предыдущий губернатор оспаривает свое увольнение, а действие указа Президента о назначении Владимира МОВЧАНА председателем облгосадминистрации приостановлено судом?», - сказал В.ЖУПАНЕНКО, аргументируя необходимость создания Общественного комитета спасения области.

Он также отметил, что профильные заместители губернатора уволены, а назначенные исполняющие обязанности – люди из другой области, неосведомленные в корне с проблемами Кировоградщины.

«Областной совет также не проявляет инициативы, поэтому цель нашей организации – призывать граждан к сплоченности. Сейчас структура комитета в стадии формирования, но уже известно, что в ее состав войдут специалисты разных отраслей», - подчеркнул В.ЖУПАНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 27 июня 2009 года освободил Василия МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской облгосадминистрации за ненадлежащее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины по обеспечению законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.

1 июля В.МОЦНЫЙ обжаловал указ Президента в Кировоградском окружном админсуде, поскольку считает свое освобождение политически мотивированным. В своем иске В.МОЦНЫЙ требует признать противоправным и отменить указ Президента, а также восстановить его в должности председателя Кировоградской облгосадминистрации.

17 сентября Президент подписал указ о назначении Владимира МОВЧАНА председателем Кировоградской областной государственной администрации.

28 сентября Окружной административный суд Киева по иску Кабмина приостановил действие указа Президента о назначении В.МОВЧАНА председателем Кировоградской ОГА в связи с тем, что это назначение произошло без представления правительства.