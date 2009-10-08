Янукович возлагает надежды на Путина

Лидер Партии регионов Виктор Янукович поздравил премьер-министра России Владимира Путина с днем рождения, выразив уверенность в его положительном влиянии на развитие украинско-российских отношений, сообщает пресс-служба российского посольства в Украине.

"Убежден, что ваш богатый жизненный опыт, высокие деловые качества будут и впредь способствовать развитию многогранного украинско-российского сотрудничества, основанного на прочных традициях дружбы и взаимоуважения между нашими братскими народами", - цитирует поздравление РИА "Новости".

Янукович отметил, что благодаря работе Путина Россия укрепила свой авторитет на международной арене.

"Благодаря вашей последовательной и успешной деятельности, целеустремленному и самоотверженному труду Россия добилась больших успехов в укреплении своего авторитета на международной арене, развитии национальной экономики и повышения благосостояния граждан", - отмечает в поздравлении.

Лидер украинской оппозиции пожелал премьеру России крепкого здоровья, счастья, новых успехов в государственной и общественной деятельности.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила своего российского коллегу с 57-летием по телефону.