Тимошенко поздравила Путина с днем рождения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила своего российского коллегу Владимира ПУТИНА с днем рождения.

Во время телефонного разговора Ю.ТИМОШЕНКО пожелала В.ПУТИНУ крепкого здоровья, успехов во всех делах, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

«Я уверена, что под Вашим руководством Россия преодолеет все трудности и проблемы, связанные с кризисом, решит самые смелые задачи, достигнет значительных результатов», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Руководитель украинского правительства отметила высокий уровень межправительственных отношений и подчеркнула, что они имеют большое значение для украинско-российского экономического сотрудничества.

Премьер-министры Украины и России во время телефонного разговора отметили, что хотят установления равноправных межгосударственных отношений на благо народов, которые развивались бы без сбоев и пауз.

***Сегодня главе российского правительства В.ПУТИНУ исполнилось 57 лет.