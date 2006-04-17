Черновецкий сменил замки, табличку Омельченко и охрану КГГА

С 23.00 вчерашнего дня подразделение Государственной службы охраны Украины отстранено от обязанностей охраны здания Киевской городской госадминистрации.

Как сообщил УНИАН источник в Киевской городской государственной администрации, с сегодняшнего утра , которые представлялись депутатами районных советов столицы от Блока Леонида Черновецкого. В то же время показывать свои документы они отказываются. По их словам, они выполняют распоряжение нового мэра, отметил собеседник агентства.

При этом по всем этажам здания размещаются экипированные в форму “Титана” охранники (“Титан” – это спецподразделение госслужбы охраны). Они также находятся во дворе мэрии и в автобусах, которые стоят рядом с домом.

Источник также сообщил, что на втором этаже, где размещены кабинеты бывшего городского председателя, но до этого времени председателя КГГА Александра ОМЕЛЬЧЕНКО и некоторых его заместителей, сменены замки и сняты таблички. По предоставленной информации, А.ОМЕЛЬЧЕНКО в мэрии сегодня не видели.

Работники госадминистрации сегодня работали как всегда, никаких предупреждений об увольнении или перераспределении обязанностей не получали. Но неофициальным путем в мэрии распространяется копия еще одного распоряжения нового городского председателя под №5/192 от 14 апреля 2006 г. “Об изменениях в организации производства и труда, сокращении численности и штата работников исполнительного органа Киевского городского совета – Киевской городской государственной администрации”. Согласно документу, изменения в структуры госадминистрации вводятся с 17 апреля и действуют до согласования с Кабинетом Министров Украины и утверждения на сессии Киевсовета. Со дня внесения изменений в структуру исполнительного органа Киевсовета работники городской госадминистрации и его аппарата считаются находящимися вне штата.

Согласно распоряжению, предложения о сокращении численности и штата КГГА должно предоставить на рассмотрение Киевскому городскому председателю Управление кадровой политики и наград до 1 мая текущего года. Это же управление в официальном порядке должно предупредить персонал об увольнении, согласно установленному законодательством порядку.

Контроль за выполнением распоряжения городской председатель оставил за собой.