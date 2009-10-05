Литвин ударит по карману председателей 10 комитетов ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил Комитету ВР по вопросам регламента и аппарата парламента выяснить причины отсутствия на Согласительном совете председателей 10 парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Согласительном совете.

По словам В.ЛИТВИНА, в последнее время складывается практика, что председатели комитетов не являются на заседания Согласительного совета. «Надо выяснить официальные причины их отсутствия», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он выступил с предложением не выплачивать этим председателям комитетов зарплату за сегодняшний день, если у них нет уважительной причины для отсутствия.

Спикер заметил, что зарплата может быть выплачена только в том случае, если председатель комитета болен или находится в официальной командировке.