Янукович не верит, что Ющенко введет чрезвычайное положенне

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ исключает возможность введения в стране чрезвычайного положення с целью срыва выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире Черниговской областной государственной телерадиокомпании.

«Я мало верю в то, что, например, Президент ЮЩЕНКО пойдет на введение чрезвычайного положення в стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, такой вариант не поддерживает Верховная Рада, «а если он (Президент – УНИАН) пойдет на нарушение закона и будет пытаться это сделать единолично, это будет очень опасно для него самого».

В то же время, он не исключил возможности применения многих других средств и технологий с целью срыва выборов главы государства.

«Мы готовимся, чтобы дать достойный ответ, если возникнет такая угроза. Это не является для нас неожиданностью», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.