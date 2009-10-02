У Ющенко считают, что Тимошенко толкает Нафтогаз к банкротству

НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день находится в состоянии технического дефолта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариат Президента Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

«НАК «Нафтогаз» на сегодняшний день находится в состоянии технического дефолта, поскольку не заплатил по своим обязательствам. НАК ведет работу по реструктуризации своих долговых обязательств. Это нормальная работа, которая всячески поддерживается сегодня и правительством, и, безусловно, Президентом Украины», - сказал он.

А.ШЛАПАК высказал надежду, что делегация, которая работает в Лондоне, успешно завершит переговоры и часть долговой нагрузки в размере 1,7 млрд. долл. по внешним обязательствам будет отстрочена хотя бы на какой-то период.

Он напомнил, что дефицит бюджета НАК «Нафтогаз» до конца этого года составляет 33 млрд. грн. и 1,7 млрд. долл. - только малая этого дефицита.

«Я хочу сказать, что «Нафтогаз» болен значительно серьезнее… НАК болен из-за тарифов, из-за разницы в ценах, НАК болен из-за неплатежей, из-за того, что его превратили в социальную контору, и болен из-за того, что он, закрывая все эти дыры, нахватался сегодня чрезвычайно много займов», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Он считает, что единственный выход из сложившейся ситуации – реализация серьезных реформ в газовом секторе.

«Вместо этого правительство не собирается делать ничего, ни по распределительным счетам, ни по ценовой политике, даже в том, чтобы заплатить школам и медучреждениям дополнительные ресурсы… Правительство толкает НАК фактически к банкротству», - заключил он.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» предложил держателям евробондов на сумму 500 млн. дол. обменять свои ценные квазисуверенные бумаги на облигации, подкрепленные суверенной гарантией государства Украина, со сроком выплаты этих обязательств в сентябре 2014 года. Формально это значит, что если НАК в срок не расплатится с держателями еврооблигаций, так это должно сделать Министерство финансов Украины. Процентная ставка при этом увеличивается с 8,12% до 9,5%.

Переговоры с кредиторами о реструктуризации планируется завершить до 20 октября 2009 года – даты проведение собрания держателей облигаций «Нафтогаза».

Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска 500 млн. дол., срок погашения – 30 сентября 2009 года.

26 сентября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство реструктуризирует долг НАК «Нафтогаз Украины» и не допустит дефолта компании.

Вместе с тем 29 сентября международное рейтинговое агентство Moody`s снизило рейтинг вероятности дефолта НАК «Нафтогаз Украины» с уровня «Caa2» до уровня «Ca».