У Ющенко думают, что Медведев понял свою ошибку

Первый заместитель секретаря СНБО Владимир ОГРЫЗКО считает, что в России переосмыслили недружелюбные заявления в отношении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, звучавшие в августе.

Об этом В.ОГРЫЗКО сказал в интервью газете “Україна молода” (№182 от 2 октября).

“Мне кажется, что в Москве переосмыслили те недружелюбные заявления, которые звучали в августе. Недавно (Президент РФ Дмитрий) МЕДВЕДЕВ заявил, что он хочет развивать с Украиной нормальные отношения. Думаю, это сигнал, что в Москве поняли свою ошибку и осознали, что переборщили», - сказал он.

По мнению В.ОГРЫЗКО, встреча президентов Украины и России состоится в Кишиневе через несколько дней.

На вопрос, как он воспринимает то, что Россия медлит с направлением в Киев нового посла, В.ОГРЫЗКО ответил: “Нам хотят навязать мнение, что мы должны делать или так, как кому-то хочется, или же нас будут ожидать определенные санкции. Это неприемлемый подход для двусторонних отношений”.

Он напомнил, что позиция Президента Украины четкая и понятна: мы - за лучшие взаимоотношения, но на основе взаимного уважения и выгоды.

Отвечая на вопрос, может ли после президентских выборов измениться внешнеполитический вектор Украины, В.ОГРЫЗКО сказал: “Мне кажется, что, независимо от результатов выборов, внешнеполитический курс нашего государства не изменится”.

По его словам, при президентстве В.ЮЩЕНКО в общественном сознании очень четко отложилось то, что украинцы - европейская нацией. “Наши граждане прониклись этим, и другого быть не может. Мы сегодня ментально и психологически стали значительно ближе к Европе, чем были пять лет назад», - сказал В.ОГРЫЗКО.