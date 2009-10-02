Лавринович: один из членов ЦИК вне закона

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ убежден, что пребывание Анатолия ПИСАРЕНКО, который достиг пенсионного возраста, в составе Центральной избирательной комиссии не станет причиной отмены результатов выборов Президента Украины.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

Отвечая на вопрос, не может ли “перечеркнуть результаты выборов” пребывание в составе ЦИК человека, который достиг предельного возраста пребывания на должности государственного служащего, А.ЛАВРИНОВИЧ ответил: “Нет, конечно не может”.

В то же время он не исключил, что этот фактор (пребывание А.ПИСАРЕНКО в составе ЦИК) может создать определенные проблемы при принятии решений, по которым не будет консенсуса между членами ЦИК. “В случае, если не будет единства членов Комиссии, то голос человека, который уже вне закона находится... может создать проблемы”, – отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он также выразил надежду, что парламент примет решение об освобождении А.ПИСАРЕНКО из ЦИК, чтобы в ходе избирательной кампании вопрос легитимности Комиссии не “использовался как специальное оружие”. “Мол, если у нас будет негативный результат, то мы обязательно воспользуемся тем, чтобы любое решение ЦИК обжаловать”, – сказал первый заместитель председателя ВР.

По его словам, А.ПИСАРЕНКО должен уйти в отставку. “Есть много других мест и занятий, которые он себе может позволить, чтобы приносить пользу себе, своей семье и даже государству”, – заявил А.ЛАВРИНОВИЧ.