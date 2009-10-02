Политолог о кандидатах в президенты, реалиях и угрозах

Главной целью, которую выдвигают перед собой и своими командами основные кандидаты на пост Президента Украины, является только “реализация обид и корпоративно-политических интересов”.

Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета благотворительного фонда “Содружество” Сергей ТЕЛЕШУН сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной презентации исследования “Белая книга украинского кризиса: поствыборные реалии”.

По мнению эксперта, как это ни странно, но сегодня главной проблемой украинских реалий является то, что основные кандидаты в Президенты фактически решают общую задачу.

“Она заключается, во-первых, в том, чтобы предложить себя и продолжить свою политико-экономическую перспективу и, во-вторых, создать условия и команды, которые позволят реализоваться в ближайшем будущем”, - объяснил С.ТЕЛЕШУН.

По его мнению, через выборы главы государства в Украине будут пытаться реализовать себя не столько кандидаты в Президенты, сколько их команды, которые потеряли на предыдущих выборах, или, напротив, не смогли реализоваться, одержав победу.

“Этот год является годом утраченных надежд. А в будущем году состоится реализация обид и корпоративно-политических интересов”, - сказал эксперт.

По его убеждению, сегодня это “базовый принцип, который будет формировать будущее лицо Украины”.

“Украина ищет тактическую нишу в своем будущем. К сожалению, не имея идеологий и стратегических программ. Есть только интересные личности, которые предлагают и обещают гражданам жизнь после выборов”, - сказал С.ТЕЛЕШУН.

Он также отметил угрозы, с которыми потенциально может столкнуться украинское общество во время и после избирательного процесса. “Это те угрозы, которые могут использовать команды кандидатов в Президенты уже через полтора-два месяца вплоть до инаугурации нового главы государства”, - уточнил С.ТЕЛЕШУН.

По оценкам экспертов фонда “Содружество”, снова может возникнуть ситуация, когда победитель выборов будет определяться не на избирательных участках, а в суде. “Прецедент уже был создан...”, - сказал С.ТЕЛЕШУН.

Также среди угроз эксперт назвал действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, у которого есть рычаги влияния на избирательный процесс через имеющийся силовой и административный ресурс.

Еще одним источником негативного влияния на выборы, по мнению эксперта, является Центральная избирательная комиссия, работа которой зависит от многих факторов, в частности, финансирования из государственного бюджета, а также позиции и политической зависимости членов ЦИК.

Не исключил С.ТЕЛЕШУН и возможности возникновения чрезвычайных событий различного характера, которые могут привести к срыву выборов.

“Также актуальной остается обструкция Верховной Рады, когда часть неудовлетворенных фракций сделает попытку не принять новоизбранного Президента и заблокирует работу парламента, что сделает невозможным принесение им присяги”, - сказал С.ТЕЛЕШУН.

Среди других возможных факторов влияния на ход и результат президентской избирательной кампании эксперт отметил внешний фактор, который может исходить как от отдельных государств, так и от международных организаций.

Говоря о путях противодействия прогнозируемым угрозам, С.ТЕЛЕШУН отметил, что ведущие политики, несмотря на приближение выборов, должны вести себя как государственные деятели, а не только как кандидаты в Президенты.