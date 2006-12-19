Турчинов надеется, что депутаты сделают ему подарок

Заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ надеется, что Верховная Рада сегодня примет в первом чтении проект закона о парламентской оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что проект закона, который должен рассматриваться, разработан рабочей группой, в которую входили представители почти всех фракций.

«И мне кажется, что тот, кто сейчас не проголосует за этот законопроект, продемонстрирует, что он заинтересован в общественном кризисе», - сказал он.

По мнению депутата, если парламент откажется принимать этот закон, тогда станет ясно, что нынешняя власть не заинтересована в легитимном статусе оппозиции и ее контроле за действиями власти.

А.ТУРЧИНОВ считает, что парламент сделал бы лучший подарок обществу, если бы до Нового года принял этот нормативный акт в целом.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о парламентской оппозиции. Инициаторами законопроекта являются народные депутаты Вячеслав КОВАЛЬ (фракция “Наша Украина”), Николай КОМАР (фракция Партии регионов) и Юлия ТИМОШЕНКО (лидер фракции БЮТ).