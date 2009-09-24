Янукович поругался с Литвиным на Согласительном совете

Представители фракций снова не пришли к согласию в вопросе разблокирования работы Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Согласительного совета, которое длилось полтора часа, так и не принесло никаких результатов. Участники заседания обсуждали 4 предложения.

Первое заключалась в том, чтобы за законопроекты о повышении социальных стандартов голосовать согласно ранее принятому решению – поднятием рук.

Второе предложение – отложить рассмотрение этих проектов решений и рассматривать вопрос относительно бюджетного процесса 2010 года.

Третье предложение – отменить решение о голосовании поднятием рук и вернуться к голосованию с помощью электронной системы «Рада».

Четвертое предложение – утвердить постановлением регламент парламента, отменив таким образом все постановления относительно голосования неэлектронным способом, но отметить при этом, что ни одна из фракций не будет прибегать к блокированию.

Представители фракции Партии регионов продолжали настаивать на своих требованиях и заявили, что разблокируют работу ВР только при условии голосования за законопроекты о повышении соцстандартов с помощью системы “Рада”.

«Мы готовы работать, но давайте исправим ту ошибку, которая была сделана», - сказал лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявил, что готов к рассмотрению всех предложений. В то же время он в очередной раз отметил, что парламент не может быть заложником требований одной фракции и надо найти компромисс.

«Вы большие и можете блокировать, а что тогда делать мелким», - сказал В.ЛИТВИН, обращаясь к фракции Партии регионов.

В свою очередь, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО в который раз выразил позицию своей политической силы о том, что БЮТ не будет голосовать за принятие законов о повышении соцстандартов, поскольку они являются популистскими. При этом он добавил, что в принципе БЮТ готов голосовать за указанные законы в пакете с назначением министром финансов представителя фракции Партии регионов Николая АЗАРОВА, который возьмет на себя выполнение этих популистских обязательств.

Н.АЗАРОВ ответил, что согласится на это предложение И.КИРИЛЕНКО при условии, что премьер-министром будет В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем, подытоживая этот диалог, вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО сказал: «Ну, вот и достигли компромисса, осталось еще Президента назначить».

Во время заседания Согласительного совета произошел спор между В.ЛИТВИНЫМ и В.ЯНУКОВИЧЕМ. В частности, лидер ПР в который раз начал излагать свое виденье ситуации и, обращаясь к В.ЛИТВИНУ, сказал: «Если вы не понимаете, то запишите и прочитайте».

В ответ председатель ВР сказал, что у него с памятью все нормально.

После этого В.ЛИТВИН предложил сделать перерыв в заседании Согласительного совета и возобновить его в 12.00.

На это предложение В.ЯНУКОВИЧ заметил, что представителям фракций нет смысла больше собираться.