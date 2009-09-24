Во фракции Януковича - бунт?

В парламенте есть голоса для осуществления кадровых назначений в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, если фракция Партии регионов не имеет возможности голосовать за законопроекты о повышении социальных стандартов, то рассмотрение этого вопроса надо перенести, а сегодня рассматривать кадровые вопросы и начать процедуру рассмотрения проекта государственного бюджета на 2010 год.

«У нас есть голоса, чтобы делать кадровые назначения в правительстве», - заявил он.

В свою очередь, лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО заявил, что фракция не поддержит изменение способа голосования за законопроекты относительно повышения социальных стандартов.

«Мы не должны быть под диктатом одной, даже самой большой, фракции Верховной Рады», - отметил он.

Также Н.МАРТЫНЕНКО, обращаясь к руководству фракции Партии регионов (на заседании Согласительного совета присутствуют Виктор ЯНУКОВИЧ, Александр ЛАВРИНОВИЧ, Александр ЕФРЕМОВ – УНИАН) спросил, отвечает ли действительности информация о том, что народный депутат Вячеслав БОГУСЛАЕВ из фракции ПР от имени предпринимателей заявил, что не будет голосовать за законопроекты о повышении социальных стандартов.

Кроме того, лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ также заявил, что возглавляемая им фракция не будет голосовать за изменение процедуры голосования за законопроекты о повышении соцстандартов. Он отметил, что фракция Блока Литвина готова работать по законопроектам, которые предусмотрены повесткой дня, определенной на Согласительном совете в понедельник.