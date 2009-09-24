Регионалы блокируют Раду

Фракция Партии регионов блокирует трибуну парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время возле трибуны находятся 6 народных депутатов из фракции ПР, а народный депутат Владислав ЛУКЬЯНОВ сидит на месте первого заместителя председателя Верховной Рады Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Еще 10 “регионалов” блокируют правительственную ложу.

Двери в президиум ВР заставлены стульями.

Также в сессионном зале развешены плакаты: «Заставим власть повысить пенсии и зарплаты!», «Генерал Москаль, закон один для всех?».