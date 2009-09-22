Литвин объявил получасовой перерыв

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв на 30 минут - до 16.35.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что перерыв объявлен по требованию фракций Партии регионов и КПУ для проведения консультаций.

Перед объявлением перерыва первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заметил, что его фракция требует проведения дополнительного заседания Согласительного совета по поводу голосования за законопроекты относительно повышения социальных стандартов.

В свою очередь, В.ЛИТВИН отметил, что парламент не может отменить свое решение относительно голосования поднятием рук за вышеупомянутые проекты законов.

Как компромисс он предложил депутатам не голосовать поднятием рук, а осуществить письменную регистрацию каждого депутата, и потом голосовать с помощью системы «Совет».

После этого депутаты пошли на консультации.