Дело киевского милиционера, который торговал героином, передали в суд
12:59, 22 сентября 2009Политика
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ГПУ завершила расследование
Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины завершило расследование уголовного дела по обвинению заместителя начальника одного из отделов управления уголовного розыска Главного управления МВД Украины в г. Киеве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, указанный служащий привлекается к ответственности за злоупотребление служебным положением и незаконное хранение, перевозку и сбыт особо опасных и опасных наркотических средств (раствора героина) по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364, ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.
Дело направлено в Апелляционный суд г. Киева для определения подсудности
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